Alavanca Lab lança coletânea musical produzida por artistas independentes da capital

O projeto Alavanca Lab, criado com o objetivo de estimular o crescimento e o desenvolvimento da carreira artística de músicos e bandas do Rio Grande do Sul, celebra seu encerramento com um show especial de lançamento de sua coletânea. O evento, marcado para ser realizado às 15h desta quinta-feira (1), constitui um fechamento para os nove meses de imersão artística e criativa oferecidos pelo projeto. A atividade, gratuita, acontece na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736). Idealizada pela equipe da E12 Records, a iniciativa Alavanca Lab teve início em julho de 2024. Através de uma seleção por meio de um edital, cinco artistas e bandas de Porto Alegre e região tiveram a oportunidade de participar de oficinas presenciais de Mentoria Artística e Pré-Produção Musical.Além das aulas, os intérpretes também puderam realizar a gravação, produção, mixagem e masterização de faixas inéditas, que agora integram a coletânea a ser lançada em todas as plataformas de streaming. Na edição de estreia da iniciativa, os artistas e bandas selecionados para participar do projeto foram Eugênia, Jalile, Jessie Jazz, Metanóia e Naggô.