Rosa Tattoada sobe ao palco do Sgt. Peppers com grandes sucessos do hard rock

O bar Sgt. Peppers (rua Quintino Bocaiúva, 256) recebe uma apresentação especial do trio musical Rosa Tattooada nesta quinta-feira (1). A partir das 21h30min, a banda de rock gaúcha sobe ao palco da instituição para apresentar alguns de seus maiores sucessos lançados ao longo de suas três décadas de carreira. Os ingressos para o concerto estão disponibilizados na plataforma Sympla, em valores a partir de R$50,00. Formada no final dos anos 80 em Porto Alegre, a banda Rosa Tattooada é conhecida pela interpretação de alguns dos maiores clássicos do gênero hard rock no estado do Rio Grande do Sul. Inspirado por referências como AC/DC, Kiss e Mötley Crüe, o grupo é responsável por faixas como O Inferno Vai Ter Que Esperar, Tardes de Outono e Na Estrada, que marcaram a cena musical gaúcha ao longo das décadas.