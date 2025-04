Stephanie Soeiro aposta na sensibilidade em 'Ardume'

Nesta quinta-feira (1), às 19h, a artista Stephanie Soeiro traz, de forma gratuita, seu mais novo espetáculo Ardume para a cena cultural gaúcha. A apresentação da cantora, realizada no Teatro Oficina Olga Reverbel (praça Marechal Deodoro, s/n), é a nova atração do projeto Mistura Fina, que pretende oferecer visibilidade para artistas nacionais e locais que marcam presença na cena musical.Em uma mescla da música celta, da MPB, do indie, do folk e do canto lírico, Stephanie pretende criar uma atmosfera lúdica e emocionante. De acordo com a artista, Ardume é “uma chama acesa, um pedaço sincero da minha alma".Em suas letras, as faixas selecionadas procuram mergulhar nas experiências pessoais da artista, caracterizado como uma verdadeira viagem entre os seus sentimentos. As composições, ainda não lançadas oficialmente, pretendem transmitir suas mensagens ao público com autenticidade e sensibilidade.