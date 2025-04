Honk!POA ocupa as ruas da capital com música e ativismo

O Honk!POA - Festival de Fanfarras Ativistas chega à capital gaúcha mais uma vez a partir desta quarta-feira (30). Reunindo mais de 300 músicos em diversos espaços públicos da cidade de Porto Alegre, o evento procura promover um ambiente de resistência cultural dentro do Rio Grande do Sul além de, nesta edição, também visar celebrar um ano de solidariedade diante das enchentes que atingiram o estado em 2024, através da temática O Caminho das Águas. A programação se estende até o dia 4 de maio e todas as atividades apresentam entrada gratuita.



A partir do eixo conceitual escolhido para a edição deste ano, o evento pretende promover uma reflexão acerca dos impactos socioambientais nas cidades afetadas, além de se deter sobre os caminhos de reconstrução possíveis. Entre os locais selecionados para integrar a agenda do festival, foram incluídas ações e oficinas em comunidades atingidas pelas enchentes, como Sarandi, Humaitá e Cabo Rocha.



Realizado de forma completamente independente, o Honk! em Porto Alegre utiliza o apoio da sociedade civil para falar arcar com as despesas necessárias. Para isso, o evento promove ações de arrecadação através do seu perfil no Instagram (@honkpoa), onde também estão sendo divulgados os percursos e locais confirmados para o festival.



Fanfarras Honk!Poa 2025



ABC Mulemba da Caxu

A Associação Bloco Carnavalesco Mulemba da Caxu é uma entidade que promove atividades culturais e recreativas, tendo a cultura popular brasileira, o samba e o carnaval como suas principais expressões. Fortalecer a cultura popular, promover inclusão e valorizar a arte

do Carnaval em Cachoeirinha tem sido seus objetivos desde 2023, quando surgiu. O grupo crê que o carnaval e o samba são expressões artísticas que atuam como ferramentas de empoderamento social, permitindo apropriação e valorização da cultura popular e para isso promovem geração de renda por meio da cultura, incentivando jovens a perceberam a cultura e a arte como potenciais profissões e meios de vida.





São Fanfarrão

Composta por naipes de metais e percussão, o grupo de músicos pertence à Banda Marcial São João, de Porto Alegre, e traz toda a vibração dos metais em arranjos especiais para o pop, o rock, o suingue e a MPB.

Breguilhas Selvagens

A beleza da seca cerratense traz em si o sentimento que borbulha o cheiro da maresia que, como espumas ao vento, faz pulsar nosso sangue, que ferve no fogo e na paixão que leva e faz o que quiser. Assim chega a Breguilhas Selvagens prometendo prazer e botando o povo pra ferver!





Orquestra de Metais Rubens Veiga

O coletivo cultural gaúcho da região da campanha tem foco na cultura popular e busca democratizar o acesso às artes através de eventos musicais gratuitos e ações músico-educativas.

Com apresentações no Brasil e Uruguai o grupo é um dos principais responsáveis pela retomada do carnaval de rua de Bagé – RS.



Guetto Brass

A brass band de rua é formada por amigos músicos apaixonados pela música e oriundos de regiões periféricas da Grande São Paulo. Liderada pela trompetista Palloma Lima e pelo multi instrumentista Luizito Lopes, a banda se destaca por suas apresentações divertidas e contagiantes, que celebram a cultura das bandas desse gênero de Nova Orleans, e também das bandas e fanfarras brasileiras e de outras influências musicais. No repertório, a Guetto Brass explora clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80, 90 e 2000, fazendo o público de todas as idades cantar e dançar junto. A banda já se apresentou em diversos festivais de música, eventos culturais e espaços públicos, levando alegria e boa música para diferentes comunidades e públicos.



Fanfarra Cumbiera Matapacos

Misturar, remexer, unir. Instrumentos tradicionais do samba tocando músicas latinas, funk versão cumbia, cumbia com ijexá - salsa, samba, ska. Criada em 2024, surge do encontro de gente que também vem de variados espaços musicais, como escolas de samba, blocos, grupos universitários e projetos sociais, e que têm como objetivo brincar com o que já existe, fazendo um diferente.



Bloco do Beijo

A fanfarra criada entre amigas e amigos mostra que, em estudos e pesquisas, o ato de beijar, na cultura ocidental, busca a intenção de reintegração, desejo de união e transcendência. O Bloco do beijo juntamente com a cultura popular do carnaval de rua aproxima-se e legitima o conceito e a história de como o beijo foi introduzido na cultura ocidental, levando pra rua a potência dos encontros, da arte, dos corpos livres ocupando territórios e fazendo ecoar uma política de vida e da diversidade em suas mais diversas formas de expressão.



No Caminho Te Explico

Formado por diversos musicistas e artistas de Porto Alegre e região metropolitana que, na falta de uma agenda oficial de carnaval no ano de 2022 e 2023, fez a sua parte para manter a cultura do Carnaval na RUA, o bloco foge do habitual, com um repertório que representa a pluralidade cultural e musical brasileira e latino-americana, mesclando diversos ritmos como baião, forró, samba, funk e cumbia.



Fanfarra da Ponte

Com cinco anos de vida, a fanfarra de Floripa chega cheia de energia e alegria pra festejar as diferentes manifestações culturais do Brasil com repertório vibrante e arranjos próprios, além de incorporar elementos tradicionais da cultura ilhéu. Como projeto social, a Fanfarra da Ponte tem realizado formação de muitos instrumentistas e proporcionado o fortalecimento do carnaval de rua, além de fomentar o crescimento da música e da arte na região. Buscando levar adiante o trabalho de muitos artistas e coletivos que tem fortalecido a chama da cultura popular.



Colmeia

Formada por pessoas que estão aprendendo a tocar trompete e tem esse espaço como um lugar de experimentação artística. Nessa caminhada, tendo o apoio mútuo como fundamento, a Colmeia faz com que os processos individuais se transformem no fazer música de forma coletiva.



Bloco Cordão de Prata

Alegria catártica, expressão popular e o espaço público como cenário. O Bloco nasceu em 2016 com o objetivo de levar à comunidade portenha a experiência do carnaval de rua brasileiro. Em seu último desfile, no carnaval de 2025, levou duas mil pessoas às ruas de Almagro, o bairro onde atua em Buenos Aires. Desenvolveu uma cultura carnavalesca diferente na cidade, e assim, com o público se sentindo parte da experiência, o grupo comemora o sucesso de sua criação.



Desorkestra Montanhosa

Um grupo de artistas de várias áreas, movidos pelo espírito das fanfarras e dos festivais de honk, decidiu juntar seus instrumentos e criar a Desorkestra Montanhosa. A orquestra entra com a música, a desordem entra com o caos organizado e a liberdade, e montanhosa é um lembrete das curvas e ladeiras da Serra Gaúcha, por onde o som se espalha. O encontro de músicos e artistas de diversos coletivos de Caxias do Sul ainda está descobrindo seu caminho, mas já tem na bagagem um arsenal sonoro de trompetes, trombones, saxofones, tubas, surdos, alfaias, xequerês e reco-recos. Sem precisar de tomadas ou amplificadores, a música acontece na raça, na rua, no calor da troca com o público. O repertório passa por marchinhas de carnaval, reggae, rock, pop, brasilidades e o que mais der vontade de tocar.





Coletivo de Trombones de Vara a Noite

Formação recente de amigos e pessoas interessadas em desenvolver suas práticas musicais trombonísticas, o grupo existe desde 2023 e se reúne semanalmente para a prática e aperfeiçoamento do fazer musical através do trombone de vara. O coletivo nasceu da vontade de tornar o estudo do trombone menos solitário e desde os primeiros passos embalam seus caminhos com muita parceria e sonoridade.



Marimbondo Não Respeita

O coletivo musical carioca que se propõe a tocar músicas que conversam com o espaço da cidade, em suas multiplicidades e contradições. Não temos gênero definido, a regra aqui é dar musicalidade à miscelânea de histórias musicais que podem ser contadas. Com um repertório pouco usual, que vai de Aldir Blanc a Sandy Junior, Fela Kuti a Shakira, o coletivo se propõe a dar visibilidade a músicas pouco conhecidas sem deixar de trazer as já consagradas pelo público.

O nome, motivo de muita dúvida, é autoexplicativo: alguém já viu marimbondo respeitar alguma coisa? É um nome para um bloco que não tem tema, e um lembrete de que não precisamos repetir as mesmas regras, padrões e ideias que já conhecemos ou tivemos no passado."



Unides dos Bloquinhos e del Circo de Rua

Surgida em 2022 nas ruas de Florianópolis, é um coletivo que une música, circo e intervenção urbana em experiências cheias de cor, movimento e autonomia. Mais do que um bloco de Carnaval, o Unides é uma celebração viva da arte que pulsa nos espaços públicos, com uma estética marcante em rosa, dourado e azul, e uma organização horizontal que valoriza a diversidade e a expressão de cada integrante. Transita por ritmos como mambo, bolero, reggae, ska, ijexá, alujá, ciranda e música romena, que embalam performances circenses. Com cerca de 170 integrantes de diferentes nacionalidades, gêneros e origens, o Unides celebra a potência do coletivo, da mistura e da ocupação artística e política das cidades."



Virada 25

O grupo nasceu com a ideia de ser compacto, mas de alto impacto, levando para palcos e ruas um repertório único que chama o público para dançar, pular e imergir. Com influências que vão de Orquestra Voadora a MEUTE, passando por Bate Sopra e Charanga do França, a Virada 25 se apresenta trajada de preto e branco, pronta para transformar qualquer lugar em uma festa sonora.



Gilbloco Gil

O bloco homenageia o grande mestre da música brasileira, Gilberto Gil. Em reverência à sua vasta produção musical, apresenta um repertório variado em ritmos, com xote, baião, samba, reggae, capoeira, MPB, frevo. Uma ideia incubada há muito tempo, os músicos que compõe a fanfarra realizaram o sonho de sair na folia pra fazer a patuscada no Carnaval de 2025. De Florianópolis e nas cores branco e dourado, o Gilbloco Gil chega no Honk! POA para apresentar Gil em sopro e percussão.



Sopre Suas Feras

Formada por mulheres e pessoas não binárias de Porto Alegre, tem a proposta de criar um espaço musical seguro onde as integrantes possam explorar seus instrumentos de sopro e de percussão livremente, sem julgamentos. O grupo busca transformar a dinâmica tradicional do meio musical, promovendo uma construção coletiva do conhecimento e ampliando o espaço para novas vozes e formas de protagonismo. Atualmente, a Sopre Suas Feras reúne cerca de 30 pessoas. Além de realizarem performances corporais, o coletivo também interpreta, arranja e celebra músicas da cena local, nacional e internacional, e dá vida a composições autorais de suas próprias integrantes.



Avisem a Shana que Sábado vai Chover

Com um nome peculiar e já consagrado, é um bloco que ocupa as ruas com muito amor e música.

Criado em 2016 por um grupo de amigos apaixonados por blocos de rua, o Avisem, ou Shana, é a marca registrada do carnaval porto-alegrense, com seus longos cortejos e uma multidão usando fantasias criativas, com direito à concurso de melhor fantasia individual e coletiva.



Bate Sopra

Criada em 2014, possui uma trajetória marcada por apresentações nas ruas e espaços culturais de diversas cidades do Brasil, incluindo SP, RJ e BSB. A Bate conquistou reconhecimento ao vencer o Festival de Música de Porto Alegre em 2019, na categoria música de rua com a faixa "Ventania". Em 2023, celebrou seus 10 anos de atividade ininterrupta com o lançamento do EP Transmutação Urbana, um trabalho autoral que conta com cinco faixas, produzido em parceria com o coletivo Pedra Redonda. Seu som contagiante, aliado à ocupação dos espaços públicos com alegria e resistência, faz da Bate Sopra uma referência na cena instrumental independente, arrastando multidões e sendo aclamada como a fanfarra mais querida da cidade.