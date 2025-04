Vinícius Cantuária canta clássicos da MPB no palco do Espaço 373

O compositor Vinícius Cantuária volta ao Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) com um show especial nesta terça-feira (29), a partir das 21h. A apresentação, que pretende comemorar o aniversário de 74 anos do artista, também conta com a participação do grupo musical Café Trio, formado por Nico Bueno, Luiz Mauro Filho e Lucas Fê. Os ingressos, por sua vez, estão disponibilizados na plataforma Tri.RS, em valores que variam entre R$45,00 e R$90,00.O repertório do concerto comemorativo desta terça-feira pretende apresentar uma seleção bastante variada de faixas. Além de seus próprios álbuns autorais, o artista também deve interpretar peças de sua composição como Lua e Estrela, Só você e Cheio de Amor, eternizados por nomes como Lulu Santos, Fábio Jr. e Caetano Veloso.Além de já ter tido músicas gravadas por inúmeros nomes da MPB, Cantuária também é conhecido por suas composições para o cinema e a televisão, que também marcam presença na setlist do evento.