Ney Matogrosso traz novo concerto 'Bloco na Rua' para Porto Alegre

Ney Matogrosso, um dos grandes nomes da música brasileira, marca presença no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) nesta quarta-feira (30). Desta vez, o cantor retorna à cidade de Porto Alegre com seu novo show Bloco Na Rua, composto tanto por canções autorais do artista, quando composições de outras grandes figuras da música. Os ingressos para a apresentação, que tem início às 21h, estão disponíveis na plataforma Uhuu, a partir de R$ 170,00.O novo projeto de Matogrosso Bloco Na Rua foi montado exclusivamente na estrutura dos palcos, e apenas posteriormente deverá ganhar outros formatos. Entre as principais canções incluídas no repertório, destacam-se faixas como Eu quero é botar meu bloco na rua, A Maçã e Mulher Barriguda.De acordo com o cantor, a montagem do setlist foi realizada com o objetivo de dar lugar para canções que normalmente ficam de fora das apresentações, mas que são igualmente importantes dentro de sua carreira. "Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas", pontua.