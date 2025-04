Maria João e André Mehmari sobem ao palco do Insituto Ling nesta quarta-feira

A cantora portuguesa Maria João e o pianista brasileiro André Mehmari realizam uma apresentação musical conjunta no palco do Instituto Ling às 20h desta quarta-feira (30). O concerto é uma celebração do disco de vinil Algodão, álbum lançado pelo duo em 2024, que une melodias de Mehmari com letras escritas por Maria João. Os ingressos para a apresentação, por sua vez, podem ser adquiridos através do site do Instituto, em valores entre R$ 30,00 e R$ 60,00. Apesar de ser majoritariamente composto por canções autorais da dupla, o concerto também deve incluir faixas assinadas por Guinga e Aldir Blanc, duas referências estéticas fundamentais para os artistas. Entre as músicas, destaca-se a faixa O Sonho, parceria entre Mehmari e Blanc encomendada por Maria João para o álbum A Poesia de Aldir Blanc.Através de sua parceria, Maria João e André Mehmari buscam unir as principais características da carreira solo de cada um dos artistas. Mesclando o ecletismo presente no repertório da primeira com as influências do jazz e da música popular do segundo, a dupla transita entre gêneros, nomes e sonoridades que marcam a cena da música brasileira até os dias de hoje.