'Alma que Baila' leva flamenco e transfordance ao Teatro Túlio Piva

O espetáculo de dança Alma que Baila ocupa o palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575) nesta quarta-feira (30), às 20h. A apresentação e foi idealizada pela bailarina Cadica Costa, com direção cênica do dramaturgo Everson da Silva. Os ingressos estão disponibilizados no Sympla, em valores que variam entre R$40,00 e R$80,00. Agora na sua segunda edição, a montagem Alma que Baila pretende reunir um grupo de alunos de dança de diferentes faixas etárias e níveis de experiência. Através de performances que mesclam o Flamenco e o Transfordance, os estudantes pretendem despertar diversos sentimentos no público, convidando as pessoas a “sentir, interagir e participar”."O espetáculo percorre o caminho de auto-percepções por meio dos sentimentos e das emoções e da livre expressão, tanto em números artísticos e coreografados quanto em manifestações livres, dramáticas e corporais", explica Cadica.