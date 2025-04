Emily Borghetti discute música e vivências com Paulinho Fagundes

O Prosa & Música com Paulinho Fagundes recebe a bailarina Emily Borghetti na edição desta terça-feira (29). O evento está marcado para às 19h, no espaço cultural Casaverso (rua José do Patrocínio, 689). Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 50,00 e R$ 60,00. O projeto Prosa & Música é um evento conduzido e dirigido pelo guitarrista Paulinho Fernandes. Em cada um das edições, o artista recebe um convidado diferente que, além de realizar um show musical, também é chamado para participar de um bate-papo exclusivo.Na edição desta terça-feira, a ideia é que Fagundes se reúna com a artista Emily Borghetti, que trabalha como coreógrafa e ensaiadora em diversos grupos de dança e CTGs do estado. Os artistas pretendeM dialogar sobre a importância das suas influências artísticas familiares que formaram suas trajetórias individuais e coletivas.