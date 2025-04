Ismael Monticelli e Fátima Rodrigo inauguram mostra de artes visuais no Pop Center

A exposição As luzes se apagam, mas a festa não termina, composta por obras dos artistas Ismael Monticelli e Fátima Rodrigo, está aberta ao público no Pop Center (av. Júlio de Castilhos, 235). Com visitação aberta de segundas a sábados, das 9h às 19h, a mostra permanece em cartaz até o dia 1º de junho. O projeto faz parte da programação da 14ª Bienal do Mercosul, que tem como eixo conceitual principal a temática Estalo.