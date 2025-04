Liliana Michelsen é a próxima atração do projeto Solo Piano

Nesta segunda-feira (28), a pianista Liliana Michelsen se apresenta no Espaço Figueira do Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333). O recital, que faz parte da edição de abril do projeto Solo Piano, deve ter início às 12h30min, e conta com entrada gratuita para todos os públicos.Quanto ao repertório, a ideia foi montar um concerto composto inteiramente por danças. Para abrir o espetáculo, foram selecionadas três composições do balé El Sombrero de Tres Picos, assinadas pelo espanhol Manuel de Falla. Em seguida, a apresentação integra uma série de danças do compositor argentino Alberto Ginastera, e é finalizada pela peça La Valse, de Maurice Ravel. A pianista Liliana Michelsen é mestre em Piano Colaborativo pela Hochschule für Musik Nürnberg, já tendo estudado e trabalhado com música durante mais de uma década na Alemanha. Atualmente, a artista segue sua carreira no Brasil, e finaliza os últimos passos de seu doutorado através do Programa de Pós-graduação em Música da Ufrgs.