Bruna Paulin canta músicas de (des)amor no palco do Espaço 373

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe o show Love is a Laserquest - Músicas para remendar coração, na noite desta segunda-feira (28). A partir das 21h, a cantora e atriz Bruna Paulin sobe ao palco da instituição para interpretar uma série de canções que têm como temática principal as questões do amor, e também do desamor. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente entre R$ 20,00 e R$ 60,00 na plataforma Tri.RS.



No repertório, a cantora apresenta uma gama de músicas autorais, compostas por ela e pelas vocalistas Adriana Deffenti e Bibiana Petek. Além disso, também interpreta faixas assinadas por diversos artistas nacionais e internacionais. Entre os principais nomes conhecidos na cena musical, destacam-se Caetano Veloso, Angela Rorô, Djavan, Rita Lee, Gilberto Gil, Paul McCartney, Arctic Monkeys e Amy Winehouse.

A artista também vem acompanhada por uma banda musical, formada por Augusto Stern na guitarra, Claudio Mattos na bateria, Edu Meirelles no baixo, Guilherme Fialho na guitarra e Pedro Saul nos teclados.