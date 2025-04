CineMaterna exibe filme do Looney Tunes em retorno ao Praia de Belas

O CineMaterna retorna ao Praia de Belas Shopping (av. Praia de Belas, 1181) para mais uma sessão especial nesta quarta-feira (30). A exibição, que tem início às 14h, vai contar com a distribuição de 40 ingressos de cortesia para as primeiras famílias que estiverem acompanhadas de bebês de até 18 meses - limitado em um para cada família. Desta vez, o filme selecionado para integrar a exibição foi a animação Looney Tunes - O Filme: O Dia que a Terra Explodiu. O CineMaterna é uma iniciativa que proporciona sessões adaptadas para que bebês com menos de um ano e meio de vida possam estar presentes. Entre os seus diferenciais, destacam-se particularidades como o ar-condicionado ameno dentro da sala, os filmes com som mais baixo e a presença de trocadores no cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos. Além disso, as crianças menores de dois anos podem entrar no cinema gratuitamente.