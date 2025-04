Festival Fronteiras tem line-up de 40 pensadores e comunicadores

O Festival Fronteiras, criado pelo grupo Fronteiras do Pensamento, divulga seu line-up para a sua primeira edição realizada em Porto Alegre. Em 30 e 31 de maio, o evento reúne 40 intelectuais e pensadores brasileiros, convidados para participar de uma série de palestras e diálogos que procuram estimular a reflexão, a celebração e a conexão interpessoal. A programação fica distribuída por oito palcos na Catedral Metropolitana e no Multipalco Eva Sopher, localizadas pelo Centro Histórico de Porto Alegre. Os ingressos, por sua vez, podem ser adquiridos no site do festival, em valores que variam entre R$ 390,00 e R$ 1.690,00.



Para marcar o lançamento do evento, o cantor Gilberto Gil e o escritor Mia Couto se reúnem para participar de uma avant-première na quarta-feira, dia 28 de maio, que pretende inaugurar oficialmente as atividades do festival. Já na sexta-feira, dia 30, Couto se junta ao escritor Itamar Vieira, para promover debate que pretende discutir temáticas como o processo de narração do mundo contemporâneo. Além disso, a programação de sexta-feira também deve contar com uma série de diálogos e bate-papos com outros pensadores e comunicadores importantes, contando com nomes como Pedro Bial e Malu Gaspar.



No sábado, por sua vez, destaca-se a conversa entre os psicanalistas Christian Dunker e Ana Suy, que pretendem abrir uma discussão acerca do tema da saúde mental. No mesmo dia, figuras como Eduardo Gianetti, Marcelo Rubens Paiva, Lázaro Ramos e Lira Neto realizam o lançamento de livros, falando sobre suas produções mais recentes.



O primeira dia do festival conta com um show musical às 19h30min, realizado em homenagem ao compositor Antônio Cícero, no palco da Praça da Matriz. No mesmo horário, na noite de sábado, quem sobe ao palco é a banda Dingo, acompanhada pela Orquestra do maestro Tiago Flores.



Quarta, 28/5 - das 19h às 22h



Avant-première, com Gilberto Gil e Mia Couto



Sexta, 30/5 - das 9h às 18h



Álvaro Dias

Antônio Risério

Dráuzio Varella

Eduardo Wolf

Elisama Santos

Fabrício Carpinejar

Felipe Pimentel

Fernando Schuler

Gustavo Borba

Itamar Vieira

Jeferson Tenório

Malu Gaspar

Marcelo Tas

Maria Ribeiro

Mariana Ferrão

Martha Gabriel

Mia Couto

Pedro Bial



Sábado (31 de maio) - das 9h às 18h



Ana Suy

Assis Brasil

Claudia Tajes

Christian Dunker

Diana Corso

Eduardo Bueno (Peninha)

Eduardo Giannetti

Fernando Gabeira

Lázaro Ramos

Leandro Karnal

Lira Neto

Lygia Maria

Marcelo Rubens Paiva

Marcelo Tas

Maria Homem

Mariana Ferrão

Natália Timerman

Natalia Pasternak

Sidarta Ribeiro

Vera Iaconelli