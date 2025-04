Roberto Carlos oferece flores, clássicos e bom humor em show emocionante em Porto Alegre

Aos 84 anos, Roberto Carlos parece continuar disposto a emocionar seus fãs pelos palcos por onde passa. Essa foi a impressão que ele deixou na apresentação desta quinta-feira (24), para um público de mais de 3 mil pessoas que lotaram o Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. A passagem do "Rei" da música romântica pela capital gaúcha contou com duas sessões (a primeira foi na quarta-feira, 23) de sua turnê Eu ofereço flores.

Com uma iluminação grandiosa e contando com uma excelente banda, conduzida pelo maestro Eduardo Lages, o espetáculo reuniu uma série de sucessos de Roberto Carlos, somando mais de 20 canções no set list. Já de início, o conjunto musical acionou duas guitarras, baixo, teclado, duas baterias, cinco instrumentos de sopros (ao longo do repertório, ainda surgem dois violões plugados e piano), acompanhados por duas backing vocals, criando um ambiente imponente para a entrada do Rei. A apresentação instrumental que abriu o espetáculo contou ainda com a participação do público que – já nesse momento, esbanjando emoção – cantou com força um trecho de Como é grande o meu amor por você. Nos telões ao lado do palco, uma série de fotos e informações resgatavam a trajetória do artista.

O cantor e compositor apareceu às 21h10min, saudando a plateia e recebendo aplausos calorosos. "Queria dizer uma coisa para vocês, simples e importante: quando eu estou aqui e vivo esse momento lindo...". Essa foi a deixa para a abertura de Emoções, que tradicionalmente dá boas-vindas aos fãs. Antes de passar para a segunda música, Roberto Carlos conversa com o público de forma bem-humorada, e fala sobre a passagem do tempo. "Sábado, eu percebi que faz muito tempo", referindo-se ao aniversário e sua carreira.

Show Roberto Carlos_turnê Eu Ofereço Flores em POA Dani Barcellos/JC

Nesse momento, as milhares de pessoas presentes estão concentradas, atentas à letra de Como vai você, que o Rei finaliza com um "jogo" de rimas, onde ele e a plateia completam juntos o refrão. O repertório segue com Além do horizonte, que coloca as pessoas para cantarolarem o "nananana, nananana, nananana, nananana", enquanto o Rei bate a perna no ritmo da música, interage com a banda e comprova que sua expressão corporal faz jus à melodia.

Em meio à um público formado, majoritariamente, por fãs acima dos 50 anos (repleto de casais, famílias, grupo de amigas e muitas senhoras), a ala feminina vai crescendo na empolgação. Animadas, algumas mulheres começam a gritar "lindo" para o Rei, enquanto a grande maioria permanece com os olhos vidrados para o palco, observando a execução da dramática Desabafo, demonstrando a admiração de quem está na frente de um grande ídolo.

No trecho final da canção, Roberto Carlos pausa a música após o verso "Mas sempre acabo em seus braços": "É mentira, cara! A verdade é quando elas querem", diz o cantor. Então, ele pede para os homens (cerca de um terço do público presente) cantarem o verso seguinte – "Na hora que você quiser" – e, após ser atendido, recebe muitos aplausos. Todo simpático, o artista fez outros muitos comentários bem-humorados durante o show, arrancando risos da plateia por diversas vezes.

Nas músicas mais intimistas, um painel de estrelas surge atrás da banda, tornando o clima mais romântico. "Não adianta nem tentar me esquecer..." canta o Rei, abrindo a canção Detalhes, única que ele executa em uma banqueta para vocalista. No decorrer de todo o espetáculo, Roberto Carlos faz jus à sua trajetória, ainda que se mova de forma mais lenta e contida. Com muita presença de palco, interpretação repleta de verdade e entrega nas canções, voz afinada e segura, ele se comunica e brinca com os fãs do início ao fim do show.

À medida que o repertório avança, surgem cada vez mais "gritinhos" da plateia. Também os aplausos se tornam mais constantes, extrapolando o final de cada canção, e entrando nos "respiros" de algumas músicas. É o caso do que acontece em um dos momentos mais românticos do show, quando, acompanhado de Lages ao piano, Roberto Carlos canta Outra vez. Antes, o artista ainda presta tributo à compositora da faixa, Isolda Bourdot (1951-2018): "Isolda tem toda razão. O verdadeiro amor existe sempre", pontuou. "Nesta plateia, alguém já viveu ou está vivendo um grande amor? Já que é assim, vamos terminar esta canção juntos", completou posteriormente.

Ao longo do espetáculo, a competente ala instrumental que acompanha o artista vai se revelando cada vez mais, com momentos de destaques para cada uma das sonoridades. Além do piano que abre Olha, violões plugados e teclado são os protagonistas de Nossa Senhora, canção que o público acompanha na íntegra, cantando bem alto.

Em seguida, a banda do Rei faz uma introdução instrumental estendida para as músicas Calhambeque e O Cadillac, enquanto o cantor se retira do palco para um breve intervalo de sua presença. Ainda assim, a plateia não desanima. Pelo contrário, filma, sacode na cadeira e prestigia a intensidade das baterias, do piano, da guitarra e dos instrumentos de sopro, aplaudindo muito ao final. Roberto Carlos volta para cantar trechos de ambas as canções, e emenda com Lady Laura, onde o saxofone se destaca junto com as backing vocals.

Café da manhã é acompanhado pela plateia com profundo respeito, num silêncio semelhante ao mantido por um público de orquestra. Em Mulher de 40 a energia muda e, principalmente, a ala feminina canta junto. O clima romântico volta, Roberto Carlos elogia todas as mulheres, afirma que "mulher não tem idade" e novamente é muito aplaudido, com gritos de "lindo", "te amo", "maravilhoso", entre outros. Mostrando satisfação e mantendo a simpatia, o cantor apimenta a apresentação com Cavalgada, letra com uma pegada mais sexual. Surge uma iluminação frenética e o instrumental ganha ainda potência, com solos de guitarra, puxando para o rock progressivo.

O Rei aproveita o momento para elogiar e aplaudir sua banda, e chama os músicos para uma espécie de jam, onde ele vai apresentando cada um dos instrumentistas e as backing vocals. "Quem tem uma banda dessas nem precisa de cantor", diz o artista. No caminho para o fim do espetáculo, ele ainda canta Esse cara sou eu, seguida de Amigo (momento em que toda a plateia levanta para dançar e uma boa parte dela deixa as cadeiras, descendo para o fosso abaixo do palco com grande empolgação), Como é grande o meu amor por você (com o público todo cantando em coro), Jesus Cristo (embalado por palmas dos ouvintes) e Eu ofereço flores (uma espécie de "carta de amor" aos fãs por todo o apoio e carinho ao longo da trajetória de Roberto Carlos. "Eu quero agradecer/ Por tudo o que você / De bom me faz sentir / Por tantas emoções", diz a composição, lançada no final de 2023.

Com o telão de estrelas ao fundo do palco, o cantor é ovacionado no final da música, e passa a distribuir rosas brancas e vermelhas para uma plateia agitada pela emoção. Quem pega a flor, comemora muito. Começa um pequeno empurra-empurra, com muitas mãos erguidas para receber uma rosa. Em meio à gritaria dos fãs, alguns erguem cartazes para demonstrar seu amor pelo artista. Sem nenhum incidente ou xingamento (fatos registrados de forma pontual em alguns shows de Roberto Carlos, nos quais a plateia teria se exaltado além do ponto), o espetáculo termina, reverberando as canções, palavras e flores (para os sortudos) do Rei da música romântica.