Autoras e ilustradoras Carol e Amanda Senna lançam novos livros infantis

As irmãs Carol e Amanda Senna lançam, neste sábado (26), seis novos livros infantis para compor a série Luzeirim Poético. O evento que marca a publicação das obras é realizado no Cirandar (rua dos Andradas, 851) e tem início às 16h30min. Com entrada gratuita, o encontro promove uma série de atrações artísticas, incluindo uma mesa de bate-papo e um sarau poético brincante, todas com a presença das autoras das obras.Criado com o objetivo de promover a valorização da infância, da arte e da educação, o projeto Luzeirim Poético conta com um acervo expressivo de livros ilustrados, que abordam assuntos como a preservação da natureza e o respeito à diversidade cultural. A partir dos novos lançamentos, Carol Senna adicionou as obras Sempre comigo, Aceso por dentro e Eu também sou passarinho ao acervo, e sua irmã, Amanda, contribuiu com os trabalhos Adivinha quem é? Árvores em cordel, Adivinha quem é? Seres das águas em cordel e Adivinha quem é? Emoções em cordel.