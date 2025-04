Palestra promovida pela Wikiarte discute acessibilidade cultural

Neste sábado (26), o projeto Wikiarte promove a palestra Princípios da acessibilidade em projetos culturais, realizada de forma online e gratuita com transmissão ao vivo no canal do YouTube da plataforma. O evento deve ter duas rodadas, das 9h30min às 12h e das 13h às 15h, e tem como objetivo ampliar o debate e a conscientização que existe acerca da temática abordada.Na atividade, serão apresentados os três principais eixos da acessibilidade cultural: o arquitetônico, o comunicacional e o atitudinal. Dentro destas áreas, serão mostrados recursos, estruturas, práticas e conceitos que podem ser implementados para garantir a inclusão plena de PCDs dentro dos projetos artísticos.A Wikiarte é uma plataforma virtual gratuita, que visa fortalecer a área da cultura no Rio Grande do Sul. O projeto é, acima de tudo, colaborativo, baseado na contribuição de grupos, produtores e espaços culturais, artistas, artesãos, prestadores de serviços e todos aqueles realizadores relacionados com esse setor dentro do âmbito gaúcho.