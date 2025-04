Cleômenes Jr. promove segunda edição do Baile Jamaican Jazz

O Baile Jamaican Jazz, promovido pelo saxofonista Cleômenes Jr., volta a ocupar o Espaço 512 (rua João Alfredo, 512) neste final de semana. O evento, que já está na sua segunda edição, é realizado neste sábado (26), a partir das 23h. Os bilhetes estão disponíveis em valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00, através da plataforma Sympla.



O diretor do projeto, saxofonista, flautista e compositor Cleômenes Jr., é um dos grandes nomes do jazz da atualidade. Em sua apresentação, ele procura homenagear figuras como Bob Marley, Skatalites, Abyssinians e Tommy McCook, além de incluir algumas de suas composições autorais.



Com o objetivo de proporcionar uma noite protagonizada pelos ritmos jamaicanos, o Baile Jamaican Jazz é conhecido pela sua característica de imersão cultural e instrumental. Além do saxofonista, a banda também conta com a presença dos instrumentistas Gian Becker, Fernando Catatau, Ras Vicente, Gabriel Gorski e Mateus Albornoz.