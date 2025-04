Sesc Alberto Bins recebe musical infantil 'Adivinha o que é'

O musical infantil Adivinha o que é ocupa o palco do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 985) neste sábado (26), a partir das 16h. Criada a partir das canções que compõem o disco homônimo lançado pelo grupo MPB4, a peça teatral é caracterizada por sua musicalidade e pelas lições importantes que procura transmitir para as crianças que estiverem presentes na plateia. Os ingressos podem ser adquiridos através do site do Sesc, em valores que variam entre R$30,00 e R$60,00. Em sua narrativa, a peça Adivinha o que é conta a história da personagem Princesa Flor, uma adolescente de 12 anos. Um dia, ao adormecer, a protagonista tem um pesadelo, e decreta que ela e todas as outras pessoas no Reino das Flores nunca mais poderão voltar a dormir.O espetáculo leva direção da dramaturga Juliana Barros, e tem um elenco formado pelos atores Jhonatan Gomes, Eric DeLa Vega, Leonardo Koslowski, Letícia Kleemann e Sabrina Lindemann. Criticamente aclamada, a montagem recebeu onze indicações ao Tibicuera de Teatro Infanto Juvenil.