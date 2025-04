Café Trio e Sexteto Blazz levam jazz para o final de semana no Café Fon Fon

O Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) de Porto Alegre recebe duas atrações especiais neste final de semana. Na sexta-feira (25), quem sobe ao palco é o Café Trio, grupo musical composto por três músicos relevantes da cena instrumental gaúcha. No sábado (26), por sua vez, o Sexteto Blazz ocupa o local com um concerto repleto dos maiores clássicos do jazz internacional. Ambos os shows têm início às 21h. No show de sexta-feira, os musicistas Nico Bueno, Luiz Mauro Filho e Marquinhos Fê pretendem apresentar uma série de clássicos do selo de jazz ECM, de compositores como Keith Jarrett, Chick Corea e Kyle Mays. No sábado, por sua vez, o Sexteto Blazz dá continuidade à tradição do jazz, interpretando canções ao lado dos convidados especiais Cesar Audi e Luizinho Santos.Para a apresentação do Café Trio, os ingressos custam R$45,00, caso sejam reservados antecipadamente através do telefone (51) 99880-7689, e R$55,00 caso sejam obtidos mediante disponibilidade na hora do evento. No show do Sexteto Blazz, por sua vez, os valores são de R$60,00 e R$70,00, disponibilizados por meio da mesma dinâmica.