Bruno Silva e Islan Santos levam jazz e música brasileira para o Grezz

O Grezz (rua Almirante Barroso, 328) recebe dois grandes nomes do trompete nacional na noite deste sábado (26). A partir das 21h, sobem ao palco os instrumentistas Bruno Silva e Islan Santos, que pretendem unir, através da performance de clássicos universais, a linguagem improvisada do jazz com a sonoridade dos ritmos tradicionais brasileiros. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00 na plataforma Sympla. No repertório, estão incluídas tanto interpretações autorais quanto arranjos coletivos. As vertentes musicais exploradas pela setlist, por sua vez, variam entre o jazz, o samba, a bossa nova e outros gêneros da cena nacional.Além dos trompetistas, a noite também deve contar com a presença de outros quatro instrumentistas, que pretendem acompanhar o repertório de Silva e Santos. Entre os nomes, encontram-se Leonardo Bittencourt no piano, Lucas Esvael no contrabaixo, Lucas Fê na bateria e Guiza Ribeiro na guitarra.