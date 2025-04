Última semana de visitação da mostra 'Vísceras', do escultor Leo Stockinger

Em cartaz na Galeria Stockinger (rua Luciana de Abreu, 450) desde o dia 3 de março, a exposição Vísceras - Corpo e existência permanece disponível para visitação gratuita até esta segunda-feira (28). Assinada pelo escultor Leo Stockinger, a mostra conta com uma série de obras que investigam temas como a poética do corpo, do tempo e da matéria. A instituição, por sua vez, fica aberta ao público das 13h30min às 18h30min de terças a sextas-feiras e das 9h às 13h nos sábados.Após o encerramento de Vísceras na segunda, a Galeria Stockinger receberá sua próxima atração a partir de terça-feira (29). A mostra coletiva Captura da Ausência e da Presença reúne trabalhos dos fotógrafos Alex Ramirez, Andréa Graiz, Luiz Achutti e Nilton Santolin, procurando promover um diálogo acerca das questões da memória, do olhar e da presença. O coquetel de abertura é realizado às 18h30min e a visitação também é totalmente gratuita.