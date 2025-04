Semana da África inicia atividades em Alvorada neste final de semana

Quatro municípios gaúchos sediam eventos especiais referentes à próxima edição da Semana da África RS. A inauguração da programação acontece neste sábado (26), das 15h às 21h no CEU das Artes (rua Santa Catarina, 80 - Alvorada, RS), com uma série de atividades gratuitas abertas ao público. Além de Alvorada, o projeto também deve ter continuidade ao longo do mês de maio, sendo realizado em Esteio no dia 4, em Viamão no dia 23 e em Porto Alegre no dia 24. A Semana da África RS é um evento desenvolvido com o objetivo de celebrar a diversidade e a herança africana que estão presentes entre o povo gaúcho. Neste final de semana, a programação inclui múltiplas atividades, como um desfile de roupas africanas, oficinas, apresentações de danças tradicionais, exposições, contação de histórias e degustação de comidas típicas.Além disso, em Alvorada, também estarão presentes artistas e lideranças locais, para ministrar e participar das atividades. Entre eles, destacam-se convidados como Elisa Mateus, do coletivo tranças África; Prince Kapweya, responsável por obras de artes visuais inspiradas em vivências no continente africano e Chef Elis, especialista em culinária africana.