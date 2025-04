Liverpoa leva sucessos dos Beatles ao palco do Grezz neste final de semana

A Liverpoa Beatle Band realiza uma apresentação especial nesta sexta-feira (25), para comemorar seu aniversário de dois anos de banda. O concerto no Grezz (rua Almirante Barroso, 328), pretende reunir alguns dos maiores clássicos dos Beatles, grupo britânico que marcou a história da música mundial. Criado em 2023, o grupo musical porto-alegrense já se apresentou em diversas cidades e localidades do Rio Grande do Sul. Entre os principais destaques de sua trajetória, encontram-se a abertura para a banda gaúcha Nenhum de Nós, o festival Barra&Brasa no BarraShoppingSul e o evento Sunset Garden, no Grande Hotel Canela.A banda tributo é formada por Vinícius Bühler, Jerônimo Silvello, Ariel Teixeira e Lucas Bertolini, que interpretam, respectivamente, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.