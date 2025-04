Vocalista Juliano Barreto se une a pianista Eduardo Farias para concerto de jazz e MPB

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), conta com uma programação especial neste final de semana. Na noite de sábado (26), dois nomes relevantes da cena da música nacional sobem ao palco da instituição cultural, para promover uma noite de jazz e música brasileira: o cantor Juliano Barreto e o pianista Eduardo Farias. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos em valores entre R$ 50,00 e R$ 90,00, através da plataforma Tri RS.Consolidados na cena musical, os dois músicos têm como característica as trajetórias marcantes e duradouras. Enquanto Barreto trabalhou ao lado de figuras como Carlinhos Brown, Arthur Maia e Hugo Fattoruso, Farias também já colaborou com nomes como Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia. Na apresentação no 373, os musicistas pretendem unir seus talentos, realizando um show caracterizado pela liberdade de escuta e a fluidez musical.