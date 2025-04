Circo Teatro Girassol adapta clássico infantojuvenil de Erico Verissimo

Neste sábado (26), o Circo Teatro Girassol estreia sua nova montagem infantojuvenil As Aventuras do Avião Vermelho, inspirado na obra homônima do escritor Erico Verissimo. O espetáculo permanece em cartaz na Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307) até o dia 4 de maio, com apresentações realizadas nos finais de semana, sempre às 16h. Os ingressos custam R$ 50,00, no site EntreatosDivulga. A realização do espetáculo As Aventuras do Avião Vermelho marca dois momentos importantes para o Circo Teatro Girassol e também para a cidade de Porto Alegre. Além de celebrar os 120 anos do nascimento do autor Erico Verissimo, também destaca os 30 anos da primeira adaptação do livro para o teatro, realizada pelo diretor Dilmar Messias.A trama da obra acompanha a história de Fernandinho, um menino travesso que decide se encolher para poder viajar pelo mundo em um avião vermelho. Através de uma adaptação envolvente da livro infantojuvenil, o circo pretende promover um momento repleto de humor e diversão para o público presente.