Ianaê Régia interpreta clássicos da lenda do R&B e do soul Sade Adu

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) sedia no sábado (26) a segunda edição do projeto Novas Vozes do 373, promovido com o objetivo de oferecer visibilidade para artistas locais. Desta vez, quem se apresenta é a cantora Ianaê Régia, que pretende promover um tributo a Sade Adu, um dos maiores nomes do soul da história. O show deve ser iniciado às 21h e tem ingressos à venda através da plataforma TRI.RS, entre R$30,00 e R$90,00.



A cantora nigeriana Sade Adu, famosa por seu estilo musical singular, consolidou-se como uma das mais bem-sucedidas artistas de soul, jazz e R&B de todos os tempos. De acordo com a curadora e organziadora do evento Bruna Paulin, a interpretação de Ianaê deve fazer jus ao repertório da cantora. "A deliciosa voz de Ianaê casa perfeitamente com o repertório da icônica Sade Adu. Provoquei a ideia deste show e tenho certeza que vai ser um grande encontro", afirma.

O projeto Novas Vozes do 373, iniciado em 2025, deve contar com edições mensais, realizadas sempre com artistas da cena musical de Porto Alegre e região.