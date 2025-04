1º Festival Brick de Desapegos acontece neste domingo (27) no Opinião

Um dos mais conhecidos eventos de moda e sustentabilidade de Porto Alegre, o Brick de Desapegos, agora toma a forma de festival. Neste domingo (27), o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe o 1º Festival Brick de Desapegos, que pretende ampliar ainda mais o tamanho da feira atuante na capital gaúcha há mais de uma década. Realizado das 14h às 20h, o encontro tem entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos pelo Sympla. Além da presença de mais de 70 marcas de brechós e moda autoral, o festival também terá a participação de inúmeras empresas e organizações sustentáveis, que transformam sobras de tecido, resíduos plásticos e até latas de refrigerante em peças de vestuário e acessórios. Somadas à divulgação das peças, o evento no Opinião pretende contar com desfiles, talks, oficinas e um show do grupo Jalile & Banda. O evento representa um capítulo importante na história da feira, que conseguiu se consolidar como uma referência no ramo da moda circular e sustentável.