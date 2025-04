Yago Oproprio leva turnê internacional para a capital gaúcha

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe, neste sábado (26), o novo show do cantor Yago Oproprio, responsável por sucessos como as canções Imprevisto e Tocaia. A apresentação, marcada para às 23h, já está com todos os seus ingressos esgotados, e faz parte da turnê de lançamento do disco Oproprio, publicado pelo artista em 2024.Em seu mais recente álbum, o artista pretende realizar uma mescla do rap com a Música Popular Brasileira. As canções La Noche, Inofensiva e Jejum, lançadas especialmente como singles, exemplificam singularmente a união de gêneros observada no trabalho do cantor, que será interpretado na apresentação no Bar Opinião.A abertura da noite ficará por conta da cantora Rô Rosa, artista de rap e hip hop. Além de passar por inúmeras cidades brasileiras, o show Oproprio também já foi apresentado em diversos lugares da Europa, no segundo semestre de 2024.