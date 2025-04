Sandro Luiz une música e religiosidade em espetáculo neste domingo (24)

O líder espiritual Sandro Luiz apresenta no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), seu novo espetáculo intitulado Um Passeio pela Madrugada - O recomeço. Muito conhecido entre o povo da umbanda e do candomblé, o médium marca presença no palco da instituição neste domingo (27), a partir das 18h. Para participar do evento, é possível adquirir ingressos através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 130,00 e R$ 440,00.Em seu show, o médium pretende realizar uma mescla de religiosidade, com a música e a dança. A apresentação, que presta homenagens ao Exu e à Pombagira, é aberta para todos os públicos, adeptos ou não das religiões de matrizes africanas. O objetivo principal, segundo o líder espiritual, é de incentivar as pessoas a buscar novas perspectivas de vida.Além de ser conhecido por seus cantos, como O Rei das Matas, Ela é Oyá, A Guerreira vai Reinar e Com Licença de Oxalá, o médium Sandro Luiz também já escreveu dois livros, O Curador da Alma e Umbanda.