Sidney Magal leva romantismo para Porto Alegre nesta sexta-feira (25)

O cantor Sidney Magal, um dos mais amados e consolidados nomes da Música Popular Brasileira, marca presença no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (25). A apresentação, que tem início às 21h, trará algum dos grandes sucessos da carreira do artista, como Sandra Rosa Madalena e Meu Sangue Ferve por Você. Os ingressos para o Baile do Magal custam entre R$ 110,00 e R$ 480,00, e podem ser adquiridos via Sympla.



Com mais de quatro décadas de trajetória, o artista é uma figura muito conhecida não só na música, mas também no cinema e na televisão. De acordo com o artista, a apresentação tem como objetivo levar até o público uma verdadeira viagem no tempo, que os transporte para a época de ouro da música romântica. “Quero trazer de volta aquele sentimento único dos bailes, em que as pessoas se reuniam para dançar, se divertir e criar memórias inesquecíveis", comenta Magal.