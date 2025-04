Cigarra lança disco 'Linha de Frente' em concerto nesta quarta-feira (23)

A cantora franco-malgaxe Cigarra realiza o show de lançamento do seu primeiro álbum autoral Linha de Frente nesta quarta-feira (23). O concerto deve ter início às 20h, no Columbus Bar (av. Cristóvão Colombo, 582), e os ingressos estão disponibilizados na plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 20,00 e R$ 35,00. Além da apresentação, o disco também deve ser disponibilizado em todas as plataformas digitais.Mesclando influências de múltiplos ritmos afro-brasileiros, como congo, ijexá, samba, jongo, coco, maracatu e capoeira angola, o disco Linha de Frente dedica inúmeras referências às religiosidades de matriz africana. Através de suas canções, a artista presta homenagens aos orixás e às linhas da Umbanda, que são constantemente reverenciados ao longo do álbum.Além da Cigarra, que reside em Porto Alegre desde 2012, a apresentação também contará com a presença de outros músicos e artistas que participaram das gravações e arranjos do disco. Musicistas como Duda Cunha, Isaías Luz, Thais Lemos e Jp Siliprandi subirão ao palco do Columbus Bar nesta quarta-feira para dar vida às sonoridades que compõem as faixas do Linha de Frente.