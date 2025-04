POARockPOA leva talentos emergentes da cena gaúcha ao palco do Ocidente

O projeto POArockPOA, iniciativa que pretende unir diversos públicos e subgêneros do rock em Porto Alegre, chega ao Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) na noite desta quinta-feira (24). A partir das 21h, o festival recebe o artista Théo Fetter e as bandas Fumaça Urbana e Projeto Hare para um evento que promete movimentar a cena rock da Capital. Os ingressos estão no Sympla, em valores que variam entre R$ 30,00 e R$ 60,00. Natural de Porto Alegre e radicado no exterior, o cantor alternativo Théo Fetter produz canções que misturam referências nacionais e internacionais. Em uma tentativa de mesclar o rock Gaúcho com a linguagem do indie rock Americano, o artista lançou seu primeiro disco Not There Quite Yet, cujas faixas devem integrar o repertório da apresentação.Além disso, a noite também contará com uma série de canções interpretadas pela banda Fumaça Urbana, que promete trazer as sonoridades da Música Popular Brasileira, unindo-as com referências do rock gaúcho. O grupo Projeto Hare, por sua vez, leva ao palco do Ocidente uma música com forte influência do movimento LGBTQIA+, gênero denominado por eles como “rock gayúcho” ou “sapatãogaze”.