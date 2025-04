Nieto Atelier promove conversa com autor da mostra gratuita 'O Elogio da Sombra'

Nesta quinta-feira (24), às 17h, a Nieto Atelier e Galeria (av. Cel. Lucas de Oliveira, 432) sedia um encontro com o artista Júlio Ramos Collares, responsável pela exposição O Elogio da Sombra. O evento, que tem entrada franca, é realizado com o objetivo de promover a aproximação do público com a mostra, que permanece em cartaz no instituto cultural até o dia 30 de abril.A conversa com o artista terá mediação da arquiteta Carina Nieto. Collares, que também é graduado em Arquitetura, explica que o curso exerceu uma forte influência no seu processo de composição das obras que compõem a mostra. “Mesmo quando busco espontaneidade na arte, há um senso de ordem e proporção que vem dessa formação”, conta o artista. Composta por 20 trabalhos autorais, a mostra O Elogio da Sombra recebe seu título em homenagem ao livro homônimo, escrito por Junichiro Tanizaki. A ideia principal é realizar um estudo sobre a estética oriental, que tem como um de seus traços a valorização das sutilezas e da sombra, em oposição à exuberância característica da arte ocidental.