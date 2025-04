'Tom na Fazenda' ocupa o Multipalco Eva Sopher no Final de Semana

O espetáculo teatral Tom na Fazenda tem apresentações agendadas para o próximo final de semana em Porto Alegre. A montagem internacionalmente premiada deve contar com sessões às 20h nesta sexta-feira (25) e no sábado (26), e às 18h no domingo (27), todas realizadas no Teatro Simões Lopes Neto, dentro do Multipalco Eva Sopher (praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos, por sua vez, custam entre R$ 30,00 e R$ 120,00 e estão disponíveis no site do Theatro São Pedro. A montagem Tom na Fazenda é baseada na obra homônima escrita pelo autor canadense Michel Marc Bouchard. A partir de uma narrativa dramática e carregada de emoção, o enredo pretende abordar as múltiplas facetas e conflitos internos que fazem parte da vivência LGBTQIA+. "Homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar", resume o escritor original.A adaptação teatral da obra já completa oito anos de atuação. Idealizada por Armando Babaioff com direção de Rodrigo Portella, a peça carrega um elenco de atores de peso, com nomes como Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary.