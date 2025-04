Grupo Desagravo apresenta releitura musical de poemas de Oliveira Silveira

O espetáculo Pelo Escuro - letra e música, do Grupo Desagravo, é a atração da terceira edição do projeto Mistura Fina, realizada nesta quinta-feira (24). Com entrada gratuita, a apresentação é realizada no Teatro Oficina Olga Reverbel, dentro do Multipalco Eva Sopher (praça Mal. Deodoro, s/n), a partir das 19h. Inspirado na coletânea Pêlo Escuro – Poemas Afro-Gaúchos, publicada pelo poeta Oliveira Silveira em 1977, o espetáculo carrega consigo inúmeras referências da literatura negra brasileira. Através da adaptação das poesias, a apresentação pretende abordar questões como a resistência e a importância da presença negra para a formação do estado do Rio Grande do Sul.Apesar de ser composto quase que inteiramente pela interpretação de canções, Pelo Escuro - letra e música também conta com a declamação literal de alguns poemas de Silveira. Musicalmente, são utilizadas referências de inúmeros gêneros brasileiros, como milonga, vanera, chamamé, samba, entre outras sonoridades.