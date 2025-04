Humorista Luana Zucoloto discute os desafios da vida profissional em novo show de stand-up

A comediante Luana Zucoloto apresenta seu mais novo show de stand-up na cidade de Porto Alegre neste final de semana. Esse Show Poderia Ser um Email chega à capital gaúcha nesta sexta-feira (25), no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), a partir das 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 45,00 e estão disponibilizados na plataforma Uhuu.



No espetáculo, a artista pretende abordar as diferentes fases que fazem parte da vida contemporânea, especialmente no mundo do trabalho. Desde o início da carreira até os desafios encontrados ao longo do percurso da trajetória profissional, o show se propõe a explorar momentos importantes do cotidiano corporativo.



Luana, que iniciou sua jornada na Internet em 2020, ficou muito conhecida por seus vídeos que apresentam uma mescla do humor com a crítica social. Atualmente, a humorista segue produzindo conteúdo de comédia, agora apresentando seus shows de stand-up por diversos lugares do Brasil.