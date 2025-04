Oficina 'Corpo Expressivo' explora papel da estabilidade corporal na dança contemporânea

Neste sábado (26), a bailarina e professora Camila Vergara retorna ao Instituto Ling (rua João Caetano, 440) para mais um encontro de sua oficina de dança contemporânea Corpo Expressivo. Desta vez, serão abordados os movimentos baseados no contato com o solo, explorando as relações existentes entre a estabilidade corporal e o apoio terreno. O evento acontece das 10h às 12h, e é destinado para maiores de 18 anos. É possível adquirir as entradas separadamente, no valor de R$60 por cada encontro, ou optar pelo passaporte completo da programação, que custa R$250. Graduada em Teatro pela UFRGS, a professora Camila Vergara atua em trabalhos que exploram a intersecção entre a dança e as artes cênicas. Em seu novo projeto, que se debruça sobre as particularidades da dança contemporânea, a artista realiza uma série de quatro aulas, cada uma inspirada em um elemento da natureza. No encontro deste sábado, a temática explorada será a Terra.