Eduardo Kobra volta a Porto Alegre para restauro de arte no Quarto Distrito

Um dos mais importantes artistas brasileiros da atualidade, responsável por murais pintados pelo mundo inteiro retornou ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (22). Eduardo Kobra foi convidado pela ABF Developments para restaurar a obra Estado de Paixão, no 4D, um dos empreendimentos da incorporadora no 4º Distrito, em Porto Alegre. O mural, localizado em uma das áreas mais afetadas pela enchente de maio do ano passado, precisará passar por reparos, que serão feitos por Kobra e sua equipe.

O trabalho marca o recomeço, mas simboliza, ainda, a capacidade de resistência e de reconstrução do povo gaúcho, características expressas também no simbolismo histórico do que está retratado na obra de arte.

A obra que será restaurada por Eduardo Kobra ESTUDIO KOBRA/DIVULGAÇÃO/JC

A obra de arte Estado de Paixão

Localizado no galpão que é parte integrante do 4D Complex House, o mural foi produzido em um espaço de 16 metros de largura por 10 metros de altura, na metade de janeiro de 2023, por Eduardo Kobra e sua equipe. A obra de arte traz a imagem da Chama Crioula, do tradicionalista Paixão Cortes e da estátua do laçador, para a qual Cortes foi modelo e inspiração. As cores vibrantes da arte contemporânea de Kobra receberão os retoques necessários para o restauro deste verdadeiro presente para Porto Alegre e o Quarto Distrito, na rua Almirante Tamandaré esquina com a Voluntários da Pátria. Serão pelo menos dois dias de trabalho de Eduardo Kobra e sua equipe na Capital gaúcha. 4D Complex House.