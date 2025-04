Concerto do Augusto Santos Quinteto aposta na união do jazz clássico e contemporâneo

O grupo musical Augusto Santos Quinteto é a principal atração do Espaço 373 (rua Almirante Barroso, 328) na noite desta quinta-feira (24), às 21h. Na apresentação, os cinco musicistas pretendem homenagear alguns dos maiores nomes do jazz internacional. Ingressos a partir de R$ 25,00, à venda na plataforma Tri RS. Influenciado pelo Hard Bop, o grupo tem como objetivo realizar uma releitura contemporânea de parte do repertório clássico do jazz. Na setlist da noite de quinta-feira, podem ser vistos nomes como Miles Davis, John Coltrane, Clifford Brown, entre outros.Além do saxofonista Augusto Santos, que dá nome ao grupo, o quinteto instrumental é formado por outros quatro musicistas: o trompetista Bruno Silva, o baterista Mano Gomes, o contrabaixista Mateus Albornoz e o pianista Leonardo Bittencourt.