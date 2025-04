Belo traz romance para Porto Alegre na semana do Dia dos Namorados

O novo show do artista Belo, que integra a turnê Belo In Concert 2025, chega à cidade de Porto Alegre no dia 14 de junho, às 21h, no pavilhão de exposições do Centro de Eventos Fiergs (av. Assis Brasil, 8.787). O primeiro lote de ingressos está disponível no site Bilheteria Digital, em preços a partir de R$85,00.Realizada justamente na semana do Dia dos Namorados, a turnê Belo In Concert carrega consigo as principais temáticas do amor e da paixão. O repertório não conta apenas com suas canções autorais de sucesso, mas também com releituras de cantores que são referências para ele, contando com nomes como Djavan, Fábio Jr., Roupa Nova e José Augusto.Apesar de tratar de temas universais, especialmente relacionados ao amor, o concerto também funciona como uma exploração intimista e pessoal para o cantor. "O show Belo In Concert é muito especial para mim. Nele, eu mostro um pouco mais do que sou além do palco, interpretando músicas que me emocionam e fazem parte da minha história", afirma Belo.