Novo livro desvenda projeto arquitetônico do Multipalco Eva Sopher

Nesta quarta-feira (23), os arquitetos Julio Ramos Collares e Dalton Bernardes realizam o lançamento do livro Multipalco Eva Sopher - Arquitetura, que pretende explorar o desenvolvimento do projeto arquitetônico do complexo cultural recém-inaugurado na cidade de Porto Alegre. Com entrada franca, o evento acontece no foyer do próprio Multipalco (praça Mal. Deodoro, s/n), a partir das 19h, e deve contar com a distribuição gratuita de 300 exemplares da obra.



Iniciada em 2003, a obra do Multipalco Eva Sopher teve sua conclusão oficial no dia 27 de março. A partir da apresentação de plantas baixas, croquis, fotografias e textos escritos pelos arquitetos, o novo livro pretende documentar a forma como o projeto arquitetônico da instituição cresceu e evoluiu ao longo do tempo.



Com 160 páginas, a obra é uma publicação da editora Marcavisual. Além dos arquitetos Collares e Bernardes, o livro também conta com prefácio de Maturino Salvador Santos da Luz e comentários críticos dos professores Angelo Bucci e Sergio M. Marques.