Roberto Carlos retorna a Porto Alegre com dois shows da turnê 'Eu Ofereço Flores'

O cantor Roberto Carlos, um dos maiores nomes da música nacional, vai voltar à cidade de Porto Alegre para realizar duas performances especiais. Nesta quarta (23) e quinta-feira (24), às 21h, o ícone brasileiro retorna ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), em uma turne que pretende relembrar alguns dos maiores sucessos de sua carreira. Os bilhetes para o segundo dia estão esgotados; para a primeira data, ainda é possível adquirir ingressos através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 345,00 e R$ 1.200,00.Na sua nova turnê, o cantor promete trazer uma verdadeira retomada de sua trajetória para a capital gaúcha. Sem se apresentar no Rio Grande do Sul desde 2023, Roberto Carlos pretende realizar uma performance comovente, planejada especialmente para seus fãs da região.Entre as faixas que compõem a turnê, encontram-se sucessos como Como É Grande o Meu Amor Por Você, Amigo e Emoções. A canção Eu Ofereço Flores, que dá nome ao show, foi lançada no final do último ano, e presta uma homenagem aos fãs do artista, agradecendo pelo carinho e apoio ao longo de sua carreira.