The Sub_Bar Show leva experiência sensorial para a Casa de Cultura

A Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) promove duas novas sessões da experiência sensorial The Sub_Bar Show #1. Nesta quarta-feira (23) e no domingo (27), o público é convidado a participar de um evento imersivo, que visa explorar propriedades de todos os sentidos do corpo humano. Ambas as exibições acontecem às 19h, e têm entrada gratuita mediante retirada de ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do Teatro Carlos Carvalho, localizado no segundo andar da instituição.