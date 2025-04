Maria Alice homenageia Lupicínio Rodrigues em nova edição do Brasil Interior

O projeto Brasil Interior, iniciativa que visa promover e enaltecer diferentes sonoridades e gêneros presentes na música brasileira, recebe como sua próxima atração a cantora mirim Maria Alice, natural de Santana do Livramento. Na apresentação, que ocorre às 20h desta quinta-feira (24), a cantora presta uma homenagem a Lupicínio Rodrigues, compositor porto-alegrense que marcou época no cenário da música gaúcha. Com entrada gratuita, o concerto é realizado no Teatro do Sinduscon-RS (av. Augusto Meyer, 146).Ao revisitar a obra de Rodrigues, Maria Alice pretende interpretar alguns dos maiores sucessos compostos pelo músico, explorando temáticas universais como a saudade, o amor e a desilusão. Sem abandonar suas raízes fronteiriças, a artista busca mergulhar no universo boêmio retratado nas obras de Rodrigues. A cantora Maria Alice começou sua trajetória musical com quatro anos, e segue se apresentando pelos palcos brasileiros até hoje. Aclamada pela crítica, a artista já participou do The Voice Kids Brasil, e acumula mais de 70 prêmios em festivais de música nativista.