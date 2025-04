Roupa Nova desfila seus clássicos em shows em Pelotas e Novo Hamburgo

Uma das maiores sensações do soft rock nacional, a banda Roupa Nova retorna aos palcos do Rio Grande do Sul neste mês de abril. Nesta terça-feira (22), às 22h, o grupo leva seu novo show Simplesmente Roupa Nova até o Theatro Guarany (rua Lôbo da Costa, 849 - Pelotas), na região sul do Rio Grande do Sul. Já na quarta-feira (23), às 20h, a banda marca presença no Teatro Feevale, localizado na Universidade Feevale (RS-239, 2755 - Novo Hamburgo), na região metropolitana de Porto Alegre.



Os ingressos para ambas as atrações estão na plataforma Shotgun, em valores que variam entre R$ 160,00 e R$ 300,00, conforme a localização dos assentos.

Fundada em 1980, a banda Roupa Nova é conhecida por seu enorme apelo popular, atraindo pessoas de todas as idades seus shows nacionais e internacionais. Aclamado pela crítica, o grupo já foi vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro, com o disco Roupa Nova em Londres, além de colecionar discos de ouro e platina.