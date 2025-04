Semana do Teatro de Bonecos do RS celebra a arte da animação teatral

A partir desta segunda-feira (22), a cidade de Porto Alegre sedia as atividades da 29ª Semana do Teatro de Bonecos do RS, evento anual que visa promover e incentivar a mobilização cultural e a arte da animação teatral. A programação, que inclui uma série de apresentações, oficinas e rodas de conversa é totalmente gratuita e deve se estender até o dia 30 de abril.Diversos espaços culturais em diferentes municípios do Rio Grande do Sul pretendem participar da agenda do evento. Além da capital gaúcha, as cidades de Gramado, Caxias do Sul, Canela e Mampituba já têm atrações confirmadas para integrar a programação. Em Porto Alegre, as atividades ficam distribuídas pela UFRGS, no Quilombo do Sopapo, no Cuidado Que Mancha ou no Parque da Redenção.Realizada pelo Coletivo de Bonequeiros do RS, a Semana do Teatro de Bonecos tem como principal objetivo valorizar o teatro de animação e estabelece-lo como patrimônio cultural e instrumento de diálogo.