Biblioteca Pública do Estado organiza palestra sobre a obra de Erico Verissimo

A obra O Continente, do célebre escritor gaúcho Erico Verissimo, foi definida como o tema central da próxima palestra promovida pela Biblioteca Pública do Estado (BPE) (rua Riachuelo, 1190). Com entrada gratuita, o evento está marcado para ter início às 19h desta terça-feira (22), e deve ser realizado no tradicional Salão Mourisco da BPE. Considerado a obra-prima de Verissimo, o livro O Continente constitui o primeiro volume de sua trilogia mais famosa: O Tempo e o Vento. Para discutir a construção narrativa e se aprofundar no contexto histórico do Rio Grande do Sul que permeia toda a trama, o professor de Literatura Brasileira da UFRGS Antônio Sanseverino pretende apresentar a palestra Fabiano e a construção do continente, mediada pelo docente Ruben Castiglione.De acordo com Sanseverino, O Continente representa um dos livros mais importantes da literatura gaúcha, pois constitui um retrato da construção do estado ao longo do tempo. "Essa obra aborda a formação histórica do Rio Grande do Sul através da saga da família Terra Cambará, representando sete gerações ao longo de 200 anos", explica ele.