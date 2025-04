Carlos Augusto Monteiro discute consumo e nutrição no Roda Viva

O professor Carlos Augusto Monteiro, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, é o próximo convidado a participar do programa Roda Viva, da TV Cultura. A edição tem início às 22h desta segunda-feira (21), e conta com uma banca entrevistadora formada por jornalistas, pesquisadores e especialistas nas áreas de nutrição e ciência.Integrante da lista de 50 personalidades que devem exercer influência social no ano de 2025, o docente obteve destaque por seu trabalho de pesquisa sobre a classificação Nova, responsável por categorizar os alimentos conforme o seu grau de processamento. Com estudos transformadores na área do consumo alimentício no mundo, Monteiro também é coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da universidade onde trabalha.Apresentado pela jornalista Vera Magalhães, o programa Roda Viva pode ser acompanhado nas redes sociais, no site, no aplicativo e no canal televisivo da emissora Cultura.