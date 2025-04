Maestro Pablo Trindade ensina princípios e técnicas de canto em oficina intensiva

Nesta sexta-feira (25), o célebre maestro e pianista Pablo Trindade vai ministrar uma oficina de canto coral destinada para as pessoas, experientes ou não, que demonstrem interesse na utilização da voz e gostem de cantar. Das 18h às 22h, o artista pretende proporcionar aos participantes uma imersão no universo da música popular e folclórica brasileira. O encontro deve ser realizado no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250), e tem inscrições disponíveis no valor de R$ 190,00, que podem ser realizadas através do endereço de e-mail [email protected] partir de atividades lúdicas, a aula pretende abordar e desmistificar temáticas como a consciência na formação do som e as percepções melódica, rítmica e harmônica necessárias para poder cantar em grupo. Além disso, Trindade também deve realizar uma série de exercícios para estimular a concentração, através de dinâmicas que aperfeiçoam as capacidades de reconhecimento e consciência corporal.